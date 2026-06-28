Temperaturile extreme au ajuns și în Moldova. Oamenii au căutat umbra și răcoarea iar autoritățile au instalat corturi anticaniculă.

CANICULA LOVEȘTE PUTERNIC EUROPA

Valul de căldură continuă să facă victime în Europa. În Franța au fost raportate o mie de decese în plus față de media obișnuită iar în România mai bine de jumătate din țară este sub cod roșu.

BĂRBAT ÎMPUȘCAT ÎN BOTANICA

Un bărbat a fost împușcat în timpul unui conflict la Botanica. Victima a fost transportată la spital, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore.

ÎNCEP DUELURILE SPECTACULOASE LA CM 2026

Și... Cupa Mondială a ajuns la meciurile eliminatorii! Faza grupelor s-a încheiat iar cele 32 de echipe rămase în competiție încep astăzi duelurile pentru optimi.