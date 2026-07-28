Guvernul a instituit stare de alertă în energetică și hidrologie. Astfel, motorina va fi vândută cu restricții, iar consumul de apă ar putea fi limitat.

AUTOCISTERNĂ DIN MOLDOVA, ÎN FLĂCĂRI

O autocisternă din Republica Moldova, încărcată cu benzină, a luat foc după un grav accident rutier produs în județul Constanța.

PAȘAPOARTE ȘI PERMISE MAI SCUMPE

Pașapoartele și permisele de conducere se vor scumpi din 30 septembrie, după aprobarea noilor tarife de către Guvern

FLĂCĂRILE DEVASTEAZĂ EUROPA

Incendiile de vegetație continuă să se extindă în Franța și Spania. Flăcările au scăpat de sub control, iar în sudul provinciei Ávila au mistuit deja peste 50 de mii de hectare.