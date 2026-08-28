Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au urcat aseară pe scena din Piața Marii Adunări Naționale, unde au transmis mesaje de felicitare de Ziua Independenței. Cei trei lideri au vorbit despre pace și viitorul european.

NOII MINIȘTRI AU DEPUS JURĂMÂNTUL

Noii miniștri ai Agriculturii, Eugeniu Osmochescu, și al Dezvoltării Economice, Claudiu Năsui, și-au preluat oficial funcțiile, după ce au depus jurământul de învestire în această dimineață.

BILANȚ DEZASTRUOS ÎN NEPAL

Bilanțul morților în urma viituri devastatoare din Nepal se apropie de 600 iatr aproape 2 mii de oameni sunt dați dispăruți.