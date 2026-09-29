Nivelul Nistrului scade alarmant, iar autoritățile au discutat la Guvern soluții pentru a preveni eventuale probleme în aprovizionarea cu apă a Chișinăului.

SUSPENDARE FĂRĂ VOTURI

Opoziția anunță inițierea procedurii de suspendare a Maiei Sandu, acuzând-o de uzurparea puterii, deși nu are voturile necesare pentru a trece pragul de două treimi în Parlament.

SENTINȚĂ ÎN NOIEMBRIE

Sentința în dosarul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău, în care procurorii cer șase ani de închisoare pentru fostul premier Iurie Leancă, va fi pronunțată pe 30 noiembrie.

GEORGESCU, ARESTAT

Fostul candidat la preşedinţia României, Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.