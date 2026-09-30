O dronă a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și a căzut în extravilanul satului Hîrbovăț, raionul Anenii Noi, unde a explodat. 
 

Valeria Capra
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APĂ FĂRĂ GRAFIC

Chișinăul și Bălțiul nu riscă, deocamdată, să primească apă după un grafic, însă situația la Novodnestrovsk rămâne critică.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „În acest moment, nivelul lacului de acumulare la Dubăsari este unul normal. Este la nivelul normal de retenție."

După gaz și căldură, energia electrică s-ar putea scumpi și ea, anunță ministrul Energiei, precizând că prețul de achiziție a crescut în ultimele luni.

ENERGIA, MAI SCUMPĂ?

Dorin JUNGHIETU, MINISTRUL ENERGIEI:  „În zilele următoare va fi cunoscut prețul mediu de achiziție a energiei electrice de către Energocom pentru luna septembrie."

GUVERNUL MUREȘAN A PICAT ÎN PARLAMENT

Guvernul Mureșan a fost respins azi de Parlamentul României, după ce nu a reușit să obțină cele 233 de voturi necesare pentru învestitură.

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