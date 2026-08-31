Doi soți au fost găsiți morți într-o localitate din raionul Criuleni, după ce fiica lor de 15 ani a alertat poliția. Bărbatul și-ar fi împușcat soția, apoi s-ar fi sinucis.

INCENDIU LA PIAȚĂ CENTRALĂ

Un incendiu, izbucnit în această dimineață la Piața Centrală, a misutit o parte dintr-un centru comercial și mai multe tarabe, iar oamenii au fost evacuați.

ZIUA LIMBII ROMÂNE

Astăzi, în Republica Moldova este marcată Ziua Limbii Române. La Chișinău are loc un concert pe strada pietonală Eugen Doga, iar mai mulți politicieni și oficiali străini au transmis mesaje dedicate acestei zile.

A SALVAT 900 DE COPII

O decizie luată în câteva minute a salvat peste 900 de copii în Nepal. Directorul unei școli a ordonat evacuarea după ce a fost avertizat că viitura se apropie.