Două drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova, iar autoritățile au restricționat temporar zborurile în nordul și centrul țării.

ATENȚIE LA ESCROCI

După atacul cibernetic asupra sistemelor guvernamentale, autoritățile vin cu recomandări pentru utilizatorii EVO, în timp ce escrocii încearcă să obțină date personale, folosindu numele unor companii.

ACCIDENT MORTAL LA ȘTEFAN VODĂ

Accident tragic la Ștefan Vodă, un bărbat și fiul său au decedat pe loc, după ce tractorul în care se aflau s-a răsturnat.

CRIZĂ CONSTITUȚIONALĂ ÎN POLONIA

Suspendarea conducerii Tribunalului Constituțional a declanșat proteste și tensiuni între autorități și forțele de ordine din Polonia, unde președintele Karol Nawrocki a încercat să intre în sediul instanței și s-a îmbrâncit cu polițiștii.