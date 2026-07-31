Astăzi s-a încheiat amalgamarea voluntară din cadrul reformei administrației publice, iar 221 de primării care au refuzat sau au blocat procesul, vor fi comasate la discreția Guvernului.

SALARIILE MARI, ÎN VIZOR

Guvernul pregătește plafonarea salariilor foarte mari din sectorul public, după ce a constatat că peste 150 de bugetari încasează lunar peste 80 de mii de lei.

VACANȚĂ ÎNCHEIATĂ ÎN TRAGEDIE

O moldoveancă a murit, iar fiica sa a fost grav rănită într-un accident produs în Italia, în timp ce se întorceau de la mare. Șoferița ar fi adormit la volan.

COD GALBEN DE CANICULĂ

Meteorologii au emis Cod galben de caniculă pentru perioada 1–3 august, când se așteaptă temperaturi de 37 de grade la umbră.