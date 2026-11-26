Ambasada Rusiei acuză Chișinăul de pregătirea unei provocări antirusești, fără a prezenta dovezi, iar autoritățile califică declarațiile drept o nouă diversiune informațională.

Igor GROSU, PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI: „Unicul stat care face provocări în spațiul acesta al Europei este Federația Rusă”.

INTERDICȚIE FĂRĂ EXPLICAȚII

Autoritățile insistă că există instrumente juridice prin care Vadim Krasnoselski poate fi împiedicat să părăsească Republica Moldova timp de cinci ani, iar modul de aplicare a interdicției va fi clarificat când liderul separatist va încerca să treacă frontiera.

ATACURI MASIVE DE AMBELE PĂRȚI

Un val masiv de atacuri cu rachete și drone a lovit Ucraina și Rusia: cel puțin două persoane au murit la Harikov, mai mulți oameni au fost răniți la Kiev, iar obiective industriale și energetice din Rusia au fost atacate de dronele ucrainene.