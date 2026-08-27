27 august este a 239-a zi a calendarului gregorian și a 240-a zi în anii bisecți. Mai sunt 126 de zile până la sfârșitul anului.

27 august este a 239-a zi a calendarului gregorian și a 240-a zi în anii bisecți. Mai sunt 126 de zile până la sfârșitul anului.

În cadrul unui articol marca Perfecte.md, află care au fost cele mai marcante momente din istoria omenirii întâmplate în această zi de august.

Evenimente:

- 1962: NASA lansează misiunea spațială Mariner 2 către Venus. Pe parcur ea descoperă vântul solar.

- 1990: Comunitatea Europeană recunoaște independența țărilor baltice: Estonia, Letonia și Lituania.

- 1991: Parlamentul de la Chișinău a adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova.

- 2003: Planeta Marte se află la cea mai mică distanță de Terra din ultimii 60.000 de ani, trecând la aproape 55.758.006 km de Pământ.

S-au născut:

- 1824: Joseph Marlin, scriitor și jurnalist german originar din Transilvania (d. 1849)

- 1871: Theodore Dreiser, scriitor american (d. 1945)

- 1947: Barbara Bach, actriță americană

Poza de referință/ Google

- 1985: Alexandra Nechita, pictor american de origine română

Decese:

- 1917: Ion Grămadă, scriitor și istoric român (n. 1886)

Poza de referință/ Google

- 1965: Eusebiu Camilar, scriitor român (n. 1910)

- 1975: Ion Filotti Cantacuzino, scriitor, scenarist, critic și istoric român de film (n. 1908)

Sărbători:

- Sfânta Monica (calendar latin)

- Ziua Independenței (Republica Moldova)