Serviciul Fiscal de Stat intensifică verificările în cazul influencerilor și vloggerilor din Republica Moldova. Din 2023 și până în prezent, Fiscul a analizat activitatea a 52 de creatori de conținut, iar în urma acțiunilor de conformare, aceștia au declarat venituri de aproximativ 100 de milioane de lei. Totodată, autoritatea anunță că monitorizarea continuă, iar în unele cazuri au fost identificate tranzacții și cheltuieli care depășesc veniturile declarate oficial.

Venituri nedeclarate și discrepanțe între stilul de viață și veniturile oficiale

Serviciul Fiscal de Stat a analizat situația fiscală a 52 de persoane care desfășoară activități în mediul online.

Inspectorii au identificat mai multe neconcordanțe, inclusiv diferențe între veniturile declarate și cheltuielile efectuate. În unele cazuri, au fost constatate achiziții de bunuri de valoare, imobile sau vacanțe care nu corespundeau veniturilor raportate oficial.

De asemenea, au fost identificate venituri obținute în numerar sau în conturi bancare care nu fuseseră declarate, precum și servicii de publicitate și promovare pentru care nu fuseseră raportate veniturile corespunzătoare.

Persoanele vizate au fost invitate la sediul Serviciul Fiscal de Stat pentru ședințe de conformare benevolă, unde li s-au prezentat informațiile identificate de autoritatea fiscală și obligațiile ce le revin potrivit legislației.

35,16 milioane de lei, declarate suplimentar

Măsurile întreprinse de Fisc au determinat o parte dintre creatorii de conținut să-și ajusteze declarațiile fiscale.

Potrivit Serviciul Fiscal de Stat, 32 dintre cele 52 de persoane vizate au declarat suplimentar venituri de 35,16 milioane de lei pentru perioadele fiscale anterioare. În urma acestor măsuri, la buget au fost achitate 12,47 milioane de lei sub formă de impozite și penalități.

Totodată, 12 persoane fizice și-au oficializat activitatea prin constituirea unor entități juridice care prestează servicii de publicitate și servicii online.

În rezultatul acțiunilor întreprinse de Serviciul Fiscal de Stat:/ sfs.md

Veniturile oficiale au crescut de peste patru ori

Datele prezentate de Serviciul Fiscal de Stat arată și o creștere semnificativă a veniturilor raportate de agenții economici care desfășoară activități în acest domeniu.

Dacă în 2022 erau raportate venituri de 9,22 milioane de lei, în 2023 cifra a ajuns la 14,15 milioane de lei. În 2024, veniturile au crescut la 28,88 milioane de lei, iar în 2025 au atins 41,43 milioane de lei.

Astfel, în doar trei ani, valoarea veniturilor raportate oficial a crescut de peste patru ori.