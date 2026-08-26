Nina Crețu își mărește „zestrea” pentru casa sa din Negureni cu obiecte vechi, care păstrează atmosfera de altădată. Influencerița a prezentat un servant din lemn de nuc, o ladă pentru zestre, mobilier și alte obiecte cumpărate de fratele ei, Emilian Crețu. Cei doi au povestit și despre planurile pe care le au pentru recondiționarea pieselor. Locuința veche, cumpărată de actor pentru sora sa la sfârșitul anului 2025, a fost renovată, iar frații au ales să păstreze mai multe elemente tradiționale.

Nina Crețu își mărește „zestrea” cu obiecte vechi, păstrate de-a lungul anilor și care urmează să-și găsească locul în casa ei renovată de la Negureni.

„Mergem să-i arătăm zestrea Ninei. I-am cumpărat mobilier. Un pat vechi, un dulap”, a spus Emilian Crețu.

Nina a prezentat apoi una dintre piesele de care este deosebit de mândră: un servant vechi din lemn de nuc.

„Vreau să vă arăt că zestrea mea se mărește. Mai nou, am un servant din lemn de nuc care are vreo 50 de ani. Uitați-vă la culoare”, a spus Nina.

Într-o altă cameră, cei doi au mai prezentat un servant și o ladă pentru zestre, pe care Nina a numit-o „piesă de rezistență”.

„Mai avem încă un servant. Piesa de rezistență este lada pentru zestre. Acum nu este nimic în ea, dar adunăm bogății”, a glumit Nina.

Planuri pentru mobilierul vechi

Emilian Crețu are deja planuri pentru mobilierul vechi. Acesta spune că piesele vor fi transformate pentru a se potrivi cu atmosfera casei.

„Noi o să o pictăm, o să o facem frumoasă”, a spus actorul.

Pe lângă mobilier, Nina a prezentat și o eșarfă pe care intenționează să o păstreze și să o folosească într-o ținută.

„O să o încadrez într-o ținută frumoasă”, a spus ea.

Casa veche, transformată pentru Nina

La sfârșitul anului 2025, Emilian Crețu i-a cumpărat surorii sale, Nina Crețu, o casă veche, pe care au renovat-o. Cei doi au ales să păstreze mai multe elemente tradiționale, astfel încât locuința să păstreze atmosfera de altădată.

Din imaginile prezentate de Nina, se pare că aceeași idee este urmată și în amenajarea interiorului. Mobilierul vechi și obiectele tradiționale urmează să fie integrate în spațiul renovat, iar piesele adunate treptat vor completa „zestrea” Ninei.

Cine este Emilian Crețu

Emilian Crețu este unul dintre cei mai cunoscuți actori din Republica Moldova. El este urmărit de peste 588 de mii de oameni pe pagina sa de Instagram. Actorul este admirat pentru carisma sa, dar și pentru clipurile pline de umor pe care le realizează. Acesta nu scapă niciun moment important din viața lui fară ca să-l posteze pe rețelele de socializare.

Cine este Nina Crețu

Nina Crețu este influenceriță și sora actorului Emilian Crețu. Are o comunitate de 287 de mii de urmăritori pe Instagram.