PRO TV marchează 27 de ani de activitate, iar cu această ocazie, prezentatorii postului își amintesc de primele lor zile în televiziune și de emoțiile care au însoțit începutul acestui drum. Pentru unii, întâlnirea cu PRO TV a venit imediat după absolvirea facultății, pentru alții a fost o oportunitate neașteptată de a descoperi jurnalismul și televiziunea. Au existat primele filmări, reportaje făcute cu emoții, texte scrise pentru prima dată și chiar materiale ajunse pe post încă din prima zi. În spatele acestor începuturi au fost colegi care i-au îndrumat, producători care au avut încredere în ei și multe lecții învățate din mers. Astăzi, după ani de muncă în fața și în spatele camerelor, prezentatorii PRO TV privesc în urmă și au povestit despre primele lor experiențe, despre oamenii care i-au ajutat să crească și despre momentele care au rămas cel mai bine întipărite în memorie.

Pentru Iulia Deliu, prima zi la PRO TV a fost asemenea primei întâlniri cu marea.

„Prima mea zi la PRO TV o pot compara cu momentul în care am fost pentru prima dată la mare - am simțit același entuziasm și aceeași emoție. Totul era nou pentru mine. Am descoperit cum se construiește o emisiune, cum se lucrează în spatele camerelor și, poate cel mai emoționant, i-am întâlnit pe prezentatorii PRO TV pe care până atunci îi vedeam doar la televizor”, a povestit prezentatoarea emisiunii „Gusturile se Discută”.

Trecerea de la teorie la practică a fost rapidă, iar după doar două zile era deja în teren.

„Anișoara Loghin mi-a editat primul reportaj și m-a ajutat să înțeleg mai bine ce înseamnă să construiești o poveste pentru telespectator. După doar două zile eram deja în teren și filmam primul meu reportaj. Cred că acesta este cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit PRO TV: șansa de a crește, de a învăța și de a transforma fiecare zi de muncă într-o poveste”.

Iuliana Maranciuc, la prima filmare

Pentru prezentatoarea știrilor, Iuliana Maranciuc, prima filmare a venit imediat după absolvirea Facultății de Jurnalism. Emoțiile au fost mari, mai ales că nu avea experiență în teren.

„Prima mea filmare nu o voi uita niciodată și o voi povesti și nepoților cu lux de amănunte. Eram venită, după absolvirea facultății de jurnalism, la emisiunea O seară perfectă. Producătoarea m-a întrebat dacă sunt gata să merg să filmez un concert. I-am zis că sunt pregătită, deși nu eram nici pe departe”.

Sprijinul colegilor a ajutat-o să depășească emoțiile, iar prima filmare avea să-i aducă și o întâlnire importantă în viața personală.

„Am avut mare noroc de colegul meu operator, care m-a îndrumat și m-a încurajat să fac un stand-up. Tare caraghioasă am mai fost, dar este și asta o experiență. Și, cu siguranță, și voia Domnului, mi-am întâlnit iubirea la acea primă filmare”.

Valeria Capra a început cu mult entuziasm

Valeria Capra își amintește începutul printr-un amestec de entuziasm, frică și responsabilitate.

„Prima zi de muncă la PRO TV a fost una plină de emoții, era la mijloc entuziasm, frică, responsabilitate. Aveam multă energie, îmi doream să descopăr și să fac cât mai multe, dar mai ales îmi doream ca orice idee să fie acceptată și să îmi iasă un material foarte bun”.

În cei opt ani petrecuți la PRO TV, a trecut și de la redacția unei emisiuni la cea a știrilor.

„PRO TV e locul unde am învățat foarte multe, unde cresc din punct de vedere profesional și unde realizez zilnic cât de mult mai am de muncit asupra mea și cât de multe mai am de aflat în domeniul pe care l-am ales”.

Sergiu Tătaru: „Am crezut că este o glumă”

Pentru Sergiu Tătaru, începutul a fost aproape ireal. A crezut că apelul prin care era chemat la PRO TV este o glumă.

„Mă întorceam de la facultate când am fost telefonat de producător. Am crezut că este o glumă și am fost surprins, deoarece până atunci vedeam ce înseamnă PRO TV doar la televizor sau pe rețele”.

Chiar din prima zi, un material scris de el a ajuns la televizor.

„Mare mi-a fost mirarea că din prima zi unul dintre materialele mele s-a dat la televizor. Mi s-a întipărit că a fost o știre despre FC Liverpool și rezultatele din campionatul de fotbal al Angliei”.

Pentru prezentatoarea știrilor, Diana Ambros își amintește prima știre

Prezentatorea știrilor Diana Ambros a început la PRO TV în februarie 2020, cu puțin timp înainte de pandemia de COVID-19. Pentru ea, una dintre cele mai mari provocări a fost chiar orașul pe care nu-l cunoștea.

„Am avut mari emoții în prima mea zi de muncă la PRO TV. Eram timidă și practic nu vorbeam, pentru că nu cunoșteam deloc orașul: nu știam câte sectoare are, denumirile străzilor sau cum se numesc unele instituții”.

Prima știre a fost despre o ambulanță din nordul țării, iar materialul i-a ocupat întreaga zi.

„Țin minte că acea știre m-a consumat toată ziua. Am vrut să o scriu cât mai bine și să obțin toate informațiile necesare înainte de a o da mai departe. De atunci au trecut mai bine de șase ani și cred că, până în prezent, tot învăț meseria asta”.

Vlada Mardari: „Nu știam nici măcar cum să pornesc microfonul”

La Vlada Mardari, începutul a fost cu atât mai neașteptat cu cât nu avea experiență în jurnalism. La câteva zile după ce a ajuns în redacție, a fost trimisă pe teren.

„Am fost trimisă foarte spontan pe teren să filmez un reportaj la un campionat de tenis. Eu nu știam nici măcar cum să pornesc microfonul, dar am avut noroc de operator care mi-a arătat câteva elemente și m-am descurcat până la urmă”.

Astăzi, după 13 ani, spune că televiziunea a devenit o parte firească din viața sa.

„Am evoluat foarte repede, semn că această meserie mi se potrivește și a venit cumva natural în viața mea. Acum, după 13 ani, continui să fac asta cu plăcere și bucurie”.

Corina Dascălu: „Visul meu se realizase”

Pentru Corina Dascălu, prima zi de filmări a fost momentul în care un vis a devenit realitate.

„Cred că îmi amintesc cu detalii acea primă zi de filmări. Am avut o senzație de parcă aș fi cucerit un munte, un soi de mândrie combinată cu bucurie și împlinire. Evident că mi-a fost un pic și frică de cum o să mă descurc, fiind prima mea experiență în calitate de prezentatoare.Ceea ce conta e că visul meu se realizase, iar copilul din mine era fericit”, a spus prezentatoarea emisiunii „Gusturile se Discută”.