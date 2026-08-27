De la ora 18:00, în Piața Marii Adunări Naționale a început concertul dedicat Zilei Independenței, la care vor participa mai mulți artiști autohtoni. Programul artistic reunesc interpreți, orchestre și formații cunoscute, precum și ansambluri de dans.

Lista artiștilor care vor urca pe scena din PMAN, de Ziua Independenței Republicii Moldova

Artiștii care vor urca pe scena din PMAN sunt: Adriana Babin, Orchestra Fraților Advahov, Aliona Moon, DARA, Ileana, trupa de dans Raush, Orchestra TRM, Ansamblul Național Academic de Dansuri Populare „JOC”, Natalia Barbu, Anatol Mîrzenco, Pasha Parfeni, Gheorghe Țopa, Nelly Ciobanu, Satoshi, Vali Boghean, Magnat și Feoctist, Orchestra „Fluieraș”, Lupii lui Calancea, Alternosfera și Zdob și Zdub.

Astfel, scena din PMAN reunește artiști din mai multe generații și stiluri muzicale, de la muzică populară și tradițională până la pop și rock.