Curtea Constituțională examinează marți, 7 iulie, o sesizare prin care se solicită verificarea constituționalității unor prevederi din legea privind statutul juridic special al UTA Găgăuziei, din Legea privind activitatea Poliției și din Codul electoral.

UPDATE 11:40 Se examinează sesizarea nr. 46a/2026 privind controlul constituționalității.

UPDATE 11:37 Curtea Constituțională a examinat cererea privind decizia și solicitarea unui aviz al Comisiei de la Veneția.

„Se respinge cererea avocatului privind solicitarea unui aviz al Comisiei de la Veneția”.

„Se respinge cererea vicepreședintelui Adunării Populare privind amânarea pronunțării deciziei”.

UPDATE 10:26 Curtea Constituțională se retrage pentru a examina cererile depuse de reprezentanții UTA Găgăuzia privind amânarea pronunțării deciziei și solicitarea unui aviz al Comisiei de la Veneția.

UPDATE 10:14 Vicepreședintele Adunării Populare, Gheorghe Leiciu spune că, ieri UTA Găgăuzia a cerut să amâne examinarea sesizării privind organizarea alegerilor din regiune. Leiciu cere suspendarea cererii din partea ministerului Justiției.

UPDATE 10:07 Avocatul din partea Adunării Populare cere ca examinarea să fie suspendată și să se ceară părerea Curții de la Veneția.

„Considerăm că implicarea Curții de la Veneția este importantă. Adunarea Populară s-a adresat singuri la Curtea de la Veneția, însă am primit răspunsul că asta o poate face Curtea Constituțională”.

UPDATE 10:00 Ședința a început.