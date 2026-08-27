Securitatea regională, amenințările generate de războiul Rusiei și parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei au fost principalele subiecte abordate de Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, reuniți la Chișinău de Ziua Independenței țării noastre. După întrevederea trilaterală, cei trei șefi de stat au susținut o conferință de presă comună, în cadrul căreia au vorbit despre sprijinul reciproc și despre consolidarea securității în regiune.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Republica Moldova are doi vecini și suntem norocoși ca ambii să ne fie buni prieteni. Faptul că astăzi sunteți la Chișinău are o semnificație aparte pentru noi. Acum 35 de ani, harta regiunii noastre se schimba. România era la 20 de luni după Revoluție, Ucraina își proclamase independența pe 24 august, iar trei zile mai târziu, moldovenii au cerut independența Republicii Moldova. Eram trei țări sărace la marginea Europei. Astăzi, trei state europene stăm la aceeași masă”.

Șefa statului a subliniat că, în cei 35 de ani de independență, Republica Moldova a învățat ce înseamnă să-și decidă singură viitorul.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „În cei 35 de ani am învățat ce înseamnă independența: să ai lumină și căldură în casă, indiferent ce se decide la Moscova, să-ți alegi singur prietenii și drumul, să fii tratat ca partener”.

Maia Sandu a menționat că România a fost țara care a susținut constant Republica Moldova în parcursul său european, iar cetățenii Republicii Moldova au înțeles că acest drum este realizabil.

Despre Ucraina, șefa statului a spus că aceasta este țara care ține agresorul departe de casele cetățenilor Republicii Moldova și contribuie la menținerea păcii în regiune.

Maia Sandu, despre dronele care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova

Președintele Maia Sandu a vorbit și despre încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova și despre dronele rusești care au pătruns în spațiul aerian al țării.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE RM: „Spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat de zeci de ori, iar astăzi, drone rusești au pătruns în spațiul aerian, ca să ne intimideze. Nu ne vom lăsa intimidați. Investim în apărarea antiaeriană și chemăm toate țările să ajute Ucraina să-și întărească securitatea aeriană".

Volodimir Zelenski: „Suntem aliați naturali”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că întâlnirea de la Chișinău reprezintă mai mult decât un gest simbolic și a subliniat importanța cooperării dintre țările vecine.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Toate astea reprezintă mai mult decât un gest simbolic. Atunci când ești un vecin al Rusiei, trebuie să colaborezi cât mai strâns cu vecinii tăi, pentru a obține o securitate cât mai sigură. Noi ne vom asigura independența și libertatea de a ne construi propriile vieți”.

Președintele ucrainean le-a mulțumit Republicii Moldova și României pentru sprijinul oferit Ucrainei în timpul războiului și a subliniat că orice amenințare din partea Rusiei trebuie preîntâmpinată.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Valorăm foarte mult pregătirea de a colabora cu noi, faptul că putem acționa împreună pentru a face față amenințărilor. Suntem aliați naturali”.

Nicușor Dan, despre relația cu Republica Moldova și sprijinul pentru Ucraina

În discursul său, președintele României, Nicușor Dan, a vorbit despre relația strânsă dintre România și Republica Moldova, bazată pe tradiții, limbă și cultură comune.

Șeful statului român a declarat că, împreună cu Maia Sandu, a discutat despre proiecte comune de infrastructură, conectare energetică și cooperare culturală.

Nicușor Dan și-a exprimat, de asemenea, bucuria de a-l reîntâlni pe președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Nicușor DAN, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI: „Mă bucur să-l reîntâlnesc pe Zelenski. Condamn încă o dată agresiunea împotriva Ucrainei și asigurăm suportul continuu al României în această luptă nedreaptă”.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski se vor adresa cetățenilor de pe scena PMAN

Maia Sandu, Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor merge în Piața Marii Adunări Naționale, unde, după ora 21:00, se vor adresa cetățenilor de pe scena din PMAN.

35 de ani de independență

Republica Moldova sărbătorește astăzi 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară sunt organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.