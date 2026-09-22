În cadrul ședinței guvernului din 22 septembrie a fost aprobată stare de urgență în sectorul energetic și hidrologic. Decizia urmează să fie aprobată în Parlament.

UPDATE 9:29 Aviz la proiectul de lege cu privire la modificarea Legii nr. 147/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative (acordarea suportului financiar unic pentru pregătirea elevilor claselor I-IX pentru noul an școlar) - APROBAT

UPDATE 9:28 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 211/2016 cu privire la aprobarea Nomenclatorului și a tarifelor serviciilor prestate contra plată de către Institutul Național al Justiției, precum și a Regulamentului privind modul de formare și utilizare a veniturilor colectate de către acesta - APROBAT

UPDATE 9:27 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea punctului 5 din Hotărârea Guvernului nr. 398/2026 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind serviciile publice prestate de către Agenția Servicii Publice) - APROBAT

Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 133/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Autorității Aeronautice Civile - APROBAT

UPDATE 9:25 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic - APROBAT

UPDATE 9:23 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului (privind Arcul de Triumf) - APROBAT

UPDATE 9:22 Proiect de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului național de infrastructură feroviară pentru anii 2026-2030 și pentru aprobarea încheierii Contractului multianual pentru administrarea infrastructurii feroviare pentru anii 2026-2030 și a Contractului privind serviciile publice de transport feroviar de pasageri pentru anii 2026-2027 - APROBAT

Proiect de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 152/2022 сu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală - APROBAT

UPDATE 9:18 Proiect de lege privind modificarea Titlului IV din Codul fiscal nr. 1163/1997 - APROBAT

UPDATE 9:17 Proiect de lege pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 - APROBAT

UPDATE 9:15 Proiect de lege cu privire la reabilitarea victimelor infracțiunilor - APROBAT

UPDATE 9:10 Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la propunerea declarării stării de urgență în sectoarele energetic și hidrologic - APROBAT