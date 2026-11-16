Astăzi are loc ședința Parlamentului, pe ordinea de zi fiind incluse 8 subiecte. Printre acestea se numără și proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, reforma sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar, dar și prezentarea Raportului Comisiei de anchetă pentru examinarea activității unor întreprinderi de stat.



UPDATE 10:39 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 26 alineatul (12) litera d) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice - aprobat în lectura a II-a de 63 de deputați.

UPDATE 10:30 Proiectul de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Statutul Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA) - aprobat în lectura a II-a de 64 de deputați.

UPDATE 10:13 88 de deputați sunt prezenți la ședință.

UPDATE 10:13 Ședința a început.