Deputații se întrunesc astăzi în ședința Parlamentului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt 9 proiecte.  

Andreea Hioară
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UPDATE 11:13 Ședința s-a început. Sunt prezenți 94 de deputați.

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