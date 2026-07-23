LIVE. Ședința Parlamentului Republicii Moldova: Proiectul de lege privind Institutul Național al Justiției - pe ordinea de zi

Parlamentul RM / Ședința Parlamentului

Deputații se întrunesc astăzi în ședința Parlamentului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt 9 proiecte. Andreea Hioară UPDATE 11:13 Ședința s-a început. Sunt prezenți 94 de deputați.