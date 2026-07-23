Deputații se întrunesc astăzi în ședința Parlamentului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt 9 proiecte.
UPDATE 11:13 Ședința s-a început. Sunt prezenți 94 de deputați.
Deputații se întrunesc astăzi în ședința Parlamentului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt 9 proiecte.
UPDATE 11:13 Ședința s-a început. Sunt prezenți 94 de deputați.
Pe Telegram-ul Pro TV Chisinau găsiți imaginile, dar și știrile momentului din Moldova și din întreaga lume! Fii reporter Pro TV. Dacă ai surprins imagini care pot deveni o știre, ni le poți trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numărul 079400508.