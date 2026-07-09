Deputații se întrunesc astăzi în ședința Parlamentului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt 15 proiecte.  

Andreea Hioară
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UPDATE 10:20 Ședința s-a început. Sunt prezenți 92 de deputați.

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