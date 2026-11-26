Deputații se întrunesc astăzi în ședința plenară a Parlamentului. Printre subiectele de pe ordinea de zi se numără proiectul Legii bugetului de stat pentru 2027, bugetele asigurărilor sociale și fondurilor de asistență medicală pentru anul viitor, dar și inițiative ce vizează reforma administrativ-teritorială și reorganizarea administrației publice locale.

UPDATE 10:39 Inițiativele nu au întrunit numărul necesar de voturi

UPDATE 10:36 Deputatul PSRM, Grigore Novac, propune audierea conducerii Agenției Proprietăți Publice. Totodată, solicită audierea ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării și ministrului Energiei.

UPDATE 10:35 Inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi

UPDATE 10:34 Deputata PSRM, Alla Darovannaia, solicită audierea ministrului Energiei, în legătură cu problemele generate de noul mecanism de calcul al dezechilibrelor de pe piața energiei electrice.

UPDATE 10:13 96 de deputați sunt prezenți la ședință

UPDATE 10:12 Ședința a început

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