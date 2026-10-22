Astăzi are loc ședința Parlamentului, pe ordinea de zi fiind incluse 14 subiecte. Printre acestea se numără și proiectul de lege privind mobilitatea urbană durabilă în Republica Moldova, dar și simplificarea legislației fiscale și vamale.

UPDATE 11:52 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Regatul Danemarcei privind munca remunerată a membrilor de familie aflați la întreținerea membrilor misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare, susținut în prima lectură de 69 de deputați.

UPDATE 11:46 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (armonizarea cadrului normativ privind IMM-urile), susținut în prima lectură de 71 de deputați.

UPDATE 10:45 Ordinea de zi a fost aprobată.

UPDATE 10:14 Ședința a început. Sunt prezenți 91 deputați.