Astăzi are loc ședința Parlamentului, pe ordinea de zi fiind incluse 9 subiecte. Printre acestea se numără și proiectul de lege privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova".

UPDATE 13:44 Se examinează proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (cumularea pensiei de urmaș cu pensia de dizabilitate de către persoanele cu dizabilități severe din copilărie)

UPDATE 13:43 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova) - APROBAT ÎN LECTURA II

UPDATE 13:18 Inițiativele nu au întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 13:17 Deputații PCRM cer audierea ministrului Mediului, Gherghe Hajder.

UPDATE 13:16 Comuniștii cer audirerea ministrului Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, în legătură cu accidentele produse pe drumurile din țară.

UPDATE 13:15 Deputații socialiști cer audierea directorului Energocom, Eugeniu Buzatu și directorului ANRE, Alexei Taran.

Petru BURDUJA, DEPUTAT PSRM„În legătură cu situația precum că în luna septembrie Republica Moldova din volumul total necesar de energie electrică, 83% le-a important de 157,4 euro/MWh, în timp ce în tarif este inclus prețul de 145 euro/MWh."

UPDATE 13:12 95 de deputați sunt prezenți la ședință

UPDATE 13:05 Ședința a început