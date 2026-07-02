Deputații se întrunesc astăzi în ședința Parlamentului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte.

UPDATE 13:04 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor acestuia) - susținut în prima lectură de 81 de deputați.

UPDATE 12:52 Proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 174/2014 cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112 (preambul, art.2, art.4 ș.a.) - susținut în prima lectură de 82 de deputați.

UPDATE 12:25 Proiectul de lege pentru modificarea Anexei la Legea nr. 3/2025 pentru aprobarea Listei terenurilor cu destinație agricolă proprietate publică a statului din domeniul public - susținut în lectura a doua de 55 de deputați.

UPDATE 12:19 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 69/2023 privind implementarea prevederilor Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică) - susținut în lectura a doua de 66 de deputați.

UPDATE 12:16 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 411/1995 ocrotirii sănătății – art.7'1; Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală – art.7'3; ș.a.) - susținut în lectura a doua de 77 de deputați.

UPDATE 12:11 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (protecția copilului și executarea hotărârilor privind exercitarea drepturilor părintești) - susținut în lectura a treia de 79 de deputați.

UPDATE 12:07 Ordinea de zi a fost aprobată.

UPDATE 11:13 Ședința s-a început. Sunt prezenți 97 de deputați.