Deputații se întrunesc astăzi în ședința Parlamentului Republicii Moldova. Pe ordinea de zi sunt 16 proiecte.

UPDATE 13:50 Se anunță pauză.

UPDATE 13:50 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare în vederea realizării Programului de operațiuni pentru politici de creștere rezilientă programatică a Republicii Moldova - susținut în prima lectură de 53 de deputați.

UPDATE 13:09 Proiectul de lege privind modificarea unor acte normative (coordonarea și schimbul de date în domeniul securității sociale cu statele membre UE) - susținut în prima lectură de 74 de deputați.

UPDATE 12:52 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (alinierea legislației la prevederile Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 156/1981) - susținut în prima lectură de 75 de deputați.

UPDATE 12:43 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 156 privind oportunități egale și egalitatea de tratament a lucrătorilor bărbați și femei: lucrători cu responsabilități familiale, adoptată la Geneva la 3 iunie 1981- susținut în a doua lectură de 79 de deputați.

UPDATE 12:40 Proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii nr. 156 privind oportunități egale și egalitatea de tratament a lucrătorilor bărbați și femei: lucrători cu responsabilități familiale, adoptată la Geneva la 3 iunie 1981- susținut în prima lectură.

UPDATE 12:26 Proiectul de lege privind determinarea excedentului neutilizat al activelor cu destinație militară și procedurile de transmitere a dreptului de proprietate sau a dreptului de folosință asupra acestora - susținut în lectura a doua de 53 de deputați.

UPDATE 12:22 Proiectul de lege privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere - susținut în lectura a doua de 56 de deputați.

UPDATE 12:17 Ordinea de zi a fost aprobată.

UPDATE 11:25 S-a ținut un minut de reculegere în memoria celor doi polițști care au decedat la Sîngerei.

UPDATE 11:22 Ședința s-a început. Sunt prezenți 92 de deputați.