Luna august începe cu vreme frumoasă și temperaturi de vară autentică în Republica Moldova. Meteorologii anunță cer senin în întreaga țară, fără precipitații și cu maxime ce vor ajunge astăzi până la 33 de grade. În zilele următoare, valul de căldură se va intensifica, iar mercurul din termometre va urca până la 35 de grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 15 grade, iar maxima zilei va fi de 31 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 17 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade.
În capitală, minima va fi de 16 grade, ziua se așteaptă 32 de grade.
În următoarele zile vremea va fi caldă cu maxime de până la 35 de grade.