August începe cu vreme perfectă de vară. Soarele pune stăpânire pe Republica Moldova, iar temperaturile vor urca până la 35 de grade

Luna august începe cu vreme frumoasă și temperaturi de vară autentică în Republica Moldova. Meteorologii anunță cer senin în întreaga țară, fără precipitații și cu maxime ce vor ajunge astăzi până la 33 de grade. În zilele următoare, valul de căldură se va intensifica, iar mercurul din termometre va urca până la 35 de grade.