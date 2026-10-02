Meteorologii avertizează că, în perioada 3–9 octombrie, pe râurile Nistru și Prut, dar și pe majoritatea râurilor mici din țară, se va menține scurgerea redusă a apei.

Potrivit Autoritatății de Meteorologie și Monitoring de Mediu, situația este determinată de cantitățile reduse de apă din râuri, iar în unele zone debitele vor ajunge la valori mult sub media obișnuită pentru luna octombrie.

Nistrul – situație de cod portocaliu

Pe râul Nistru, scurgerea apei va fi de aproximativ 20–25% din media multianuală pentru luna octombrie.

Pe sectorul dintre Naslavcea și Camenca, cantitatea de apă ar putea coborî chiar sub 20%. Situația depinde inclusiv de volumul de apă deversat din lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina.

Și Prutul are debite reduse

Pe râul Prut, situația diferă în funcție de sector:

Criva – Costești: cod portocaliu, cu debite de 30% sau mai puțin din media lunii octombrie;

Costești – Brânza: cod galben, cu debite de aproximativ 30–40% din media multianuală.

Unele râuri mici au foarte puțină apă

Cele mai afectate sunt mai multe râuri mici din țară:

Răut și Căinar: 25–30% din media obișnuită – cod portocaliu;

Bâc și Lunga: aproximativ 40% – cod galben;

Vilia: circa 15% – cod roșu;

Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic, Ichel și Botna: 10% sau mai puțin – cod roșu.

Harta râuri/ meteo.md

Autoritățile îndeamnă populația și agenții economici să folosească rațional apa, în condițiile în care resursele de apă sunt reduse.