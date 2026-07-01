Canicula se menține și astăzi în Republica Moldova, iar temperaturile vor ajunge până la 35 de grade Celsius. Meteorologii prognozează cer variabil în cea mai mare parte a țării, însă în sud sunt așteptate ploi. Vremea va începe să se răcorească începând de joi, când sunt anunțate averse însoțite de descărcări electrice.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 20 grade, ziua termometrele vor indica 33 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 22 de grade, iar maxima zilei va fi de 34 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 25 de grade, ziua termometrele vor indica 35 de grade.

În capitală, minima va fi de 23 de grade, ziua se așteaptă 34 de grade.

În urmatoarele zile canicula va ceda, iar de joi se așteaptă averse cu descărcări electrice.

Cod GALBEN de caniculă

Meteorologii au emis un Cod galben de caniculă pentru astăzi.

De asemenea specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, hidratarea corespunzătoare și limitarea efortului fizic în aer liber.

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