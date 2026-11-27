Cerul va fi noros în toată țara, iar pe alocuri va cădea lapoviță. Temperaturile vor oscila între minus un grad și 5 grade Celsius, în funcție de regiune. În următoarele zile, vremea se va răci ușor.

În cursul nopții, în nord se așteaptă minus 1 grad, ziua termometrele vor indica 0 grade.

În centru, noaptea se prognozează două grade, iar maxima zilei va fi de 3 grade.

În sud, noaptea se așteaptă 4 grade, ziua termometrele vor indica 5 grade.

În capitală, minima va fi de două grade, ziua se așteaptă 4 grade.

În următoarele zile, vremea se va răci ușor.

Drumarii au intervenit în 12 raioane pentru a preveni formarea ghețușului pe șosele

Ninsorile din timpul nopții le-au dat de lucru drumarilor. Aceștia au intervenit pe 58 de sectoare de drum din nordul și centrul țării, pentru a preveni formarea ghețușului și pentru a menține drumurile practicabile

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