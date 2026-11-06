Cer noros în toată Republica Moldova: până la 10 grade în sud și doar 5 în nord. Cum va fi vremea în weekend

În următoarele zile vremea se răcește, iar în nord minimele vor coborî pînă la minus 5 grade.

În centru, noaptea se prognozează 2 grade, iar maxima zilei va fi de 8 grade.

Meteorologii prognozează cer noros și vreme rece în toată Republica Moldova. Temperaturile vor urca până la 10 grade în sud și 8 grade în centru. În weekend, vremea se va răci, iar în nordul țării temperaturile nocturne vor coborî până la minus 5 grade.

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