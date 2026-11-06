Meteorologii prognozează cer noros și vreme rece în toată Republica Moldova. Temperaturile vor urca până la 10 grade în sud și 8 grade în centru. În weekend, vremea se va răci, iar în nordul țării temperaturile nocturne vor coborî până la minus 5 grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 0 grade, ziua termometrele vor indica 5 grade.
În centru, noaptea se prognozează 2 grade, iar maxima zilei va fi de 8 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 5 grade, ziua termometrele vor indica 10 grade.
În capitală, minima va fi de 3 grade, ziua se așteaptă 8 grade.
În următoarele zile vremea se răcește, iar în nord minimele vor coborî pînă la minus 5 grade.