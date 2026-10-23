Cer noros și ploi în toată Republica Moldova: Cum va fi vremea în weekend. Prognoza meteo

În centru, noaptea se prognozează 11 grade, iar maxima zilei va fi de 15 grade.

Meteorologii prognozează pentru astăzi cer noros și ploi slabe în toată țara. Maximele vor ajunge la 12 grade în nord, 15 grade în centru și 17 grade în sud. În următoarele zile vremea va fi noroasă.

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