Meteorologii prognozează pentru astăzi cer noros și ploi slabe în toată țara. Maximele vor ajunge la 12 grade în nord, 15 grade în centru și 17 grade în sud. În următoarele zile vremea va fi noroasă.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 9 grade, ziua termometrele vor indica 12 grade.
În centru, noaptea se prognozează 11 grade, iar maxima zilei va fi de 15 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 14 grade, ziua termometrele vor indica 17 de grade.
În capitală, minima va fi de 13 grade, ziua se așteaptă 16 grade.
În următoarele zile, vremea va fi predominant noroasă, iar temperatura aerului va rămâne la fel.