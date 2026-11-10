Meteorologii prognozează cer variabil și temperaturi cuprinse între 6 și 11 grade Celsius pe parcursul zilei. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în sudul țării, în timp ce noaptea, în nord, temperaturile vor coborî până la minus 2 grade. În următoarele zile, vremea se va încălzi ușor.
În cursul nopții, în nord se așteaptă minus 2 grade, ziua termometrele vor indica 6 grade.
În centru, noaptea se prognozează 0 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 3 grade, ziua termometrele vor indica 11 grade.
În capitală, minima va fi de minus 1 grad, ziua se așteaptă 9 grade.
În următoarele zile se va încălzi ușor.