Cer variabil în toată Republica Moldova: până la 11 grade în sud. Unde vor fi cele mai scăzute temperaturi

În centru, noaptea se prognozează 0 grade, iar maxima zilei va fi de 9 grade.

Meteorologii prognozează cer variabil și temperaturi cuprinse între 6 și 11 grade Celsius pe parcursul zilei. Cele mai ridicate valori se vor înregistra în sudul țării, în timp ce noaptea, în nord, temperaturile vor coborî până la minus 2 grade. În următoarele zile, vremea se va încălzi ușor.

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