Cer variabil și fără precipitații duminică: Câte grade vor fi la Chișinău, dar și în alte regiuni ale țării. Prognoza meteo

În centru, noaptea se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade.

Vremea va fi stabilă în Republica Moldova, cu cer variabil și fără precipitații. Maximele vor ajunge la 13 grade în nordul țării, 16 grade în capitală și 18 grade în sud. În următoarele zile, meteorologii nu prognozează schimbări esențiale.

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