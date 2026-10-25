Vremea va fi stabilă în Republica Moldova, cu cer variabil și fără precipitații. Maximele vor ajunge la 13 grade în nordul țării, 16 grade în capitală și 18 grade în sud. În următoarele zile, meteorologii nu prognozează schimbări esențiale.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 8 grade, ziua termometrele vor indica 13 grade.
În centru, noaptea se prognozează 10 grade, iar maxima zilei va fi de 16 grade.
În sud, noaptea se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 18 de grade.
În capitală, minima va fi de 12 grade, ziua se așteaptă 16 grade.
În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.