Astăzi, în Republica Moldova, cerul va fi variabil, iar în unele regiuni ale țării sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile vor ajunge până la 15 grade în sud, în timp ce în următoarele zile vremea se va răci ușor.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul nopții, în nordul țării, temperaturile vor coborî până la 3 grade Celsius, iar ziua vor ajunge la 10 grade.

În regiunea centrală, meteorologii anunță o minimă de 5 grade pe timp de noapte și o maximă de 13 grade pe parcursul zilei.

Cel mai cald va fi în sudul țării, unde temperaturile vor oscila între 8 grade noaptea și 15 grade ziua.

În capitală, valorile termice vor varia între 6 grade Celsius, în orele nocturne, și 13 grade pe parcursul zilei.

Meteorologii anunță că, în următoarele zile, vremea se va răci ușor.