Duminica aduce vreme schimbătoare în Republica Moldova, cu cer variabil și ploi slabe pe alocuri. Temperaturile vor ajunge până la 11 grade în sudul țării, în timp ce în nord valorile termice vor fi mai scăzute. Deși pe parcursul zilei vremea va fi relativ blândă, nopțile și diminețile vor rămâne reci. Presiunea atmosferică va fi normală.

Potrivit meteorologilor, în nordul țării, pe parcursul nopții se vor înregistra până la minus 2 grade, iar ziua temperaturile vor urca până la 8 grade.

În raioanele centrale, minima nocturnă va fi de 0 grade Celsius, în timp ce maxima zilei va ajunge la 10 grade.

În sudul țării, vremea va fi mai caldă. Noaptea, temperaturile vor coborî până la 2 grade, iar pe parcursul zilei vor ajunge la 11 grade.

În capitală, temperatura minimă va fi de 1 grad, iar maxima zilei va atinge 9 grade.

Pentru următoarele zile, meteorologii anunță o răcire ușoară a vremii. Temperaturile vor scădea treptat, iar senzația de frig va fi mai accentuată în special în orele dimineții și pe timpul nopții.