Cer variabil și temperaturi de până la 23 de grade în sudul Republicii Moldova. Cum se va schimba vremea în următoarele zile

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Toamna mai ține puțin la temperaturi plăcute. Astăzi, termometrele vor urca până la 23 de grade Celsius în sudul țării. Cerul va fi variabil, fără ploi. În următoarele zile, temperaturile vor scădea treptat. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 7 grade, ziua termometrele vor indica 18 de grade. În centru, noaptea se prognozează 9 grade, iar maxima zilei va fi de 20 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade. În capitală, minima va fi de 12 grade, ziua se așteaptă 21 de grade. În următoarele zile vremea se va răci ușor.