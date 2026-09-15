Cer variabil și temperaturi de până la 25 de grade. Cum va fi vremea în toate regiunile din Republica Moldova

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Temperaturi plăcute în toată țara. Marți, maximele vor ajunge la 25 de grade în sud, 23 în centru și 22 în nord, iar în capitală sunt prognozate până la 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar ploi nu sunt prognozate. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 12 grade, ziua termometrele vor indica 22 de grade. În centru, noaptea se prognozează 13 grade, iar maxima zilei va fi de 23 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 16 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În capitală, minima va fi de 16 grade, ziua se așteaptă 24 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial.