Cer variabil și temperaturi de până la 28 de grade în sudul Republicii Moldova: cum va fi vremea joi la Chișinău

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Joi ne așteaptă o zi cu vreme caldă și cer variabil în toată țara. Temperaturile vor urca până la 23 de grade în nord, 26 de grade în centru și 28 de grade în sud, iar în capitală maxima zilei va ajunge la 27 de grade. Pe parcursul nopții, valorile termice vor coborî până la 10 grade în nord și 15 grade în sud. Andreea Hioară În cursul nopții, în nord se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 23 de grade. În centru, noaptea se prognozează 12 grade, iar maxima zilei va fi de 26 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 28 de grade. În capitală, minima va fi de 13 grade, ziua se așteaptă 27 de grade. În următoarele zile vremea va fi caldă. Temperaturile vor scădea în cursul nopții.