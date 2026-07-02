Astăzi, vremea rămâne caldă în toate regiunile Republicii Moldova. Cerul va fi variabil, iar maximele vor ajunge până la +34°C în sudul țării, unde meteorologii prognozează și ploi. La Chișinău, temperatura aerului va urca până la +32°C. Spre sfârșitul săptămânii, vremea va deveni mai instabilă, cu averse și descărcări electrice în mai multe regiuni.

În cursul nopții, în nord se așteaptă 18 grade, ziua termometrele vor indica 29 de grade.

În centru, noaptea se prognozează 20 de grade, iar maxima zilei va fi de 31 de grade.

În sud, noaptea se așteaptă 23 de grade, ziua termometrele vor indica 34 de grade.

În capitală, minima va fi de 21 de grade, ziua se așteaptă 32 de grade.

În următoarele zile canicula va ceda, iar de vineri se așteaptă averse cu descărcări electrice în toată țara.

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