Republica Moldova va fi din nou afectată de temperaturi ridicate. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis Cod galben de caniculă pentru mâine, 20 august.

Potrivit meteorologilor, pe arii extinse maximele vor ajunge la 33 - 35 de grade Celsius, iar izolat vor urca până la 36 de grade.

Evitați expunerea prelungită la soare

Specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în timpul amiezii, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție sporită copiilor și persoanelor vârstnice.

Autoritățile recomandă, de asemenea, evitarea efortului fizic intens în perioadele cu temperaturi maxime.