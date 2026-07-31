Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis Cod galben de caniculă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea va fi valabilă în perioada 1 - 3 august.

Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Medu, începând de mâine, până pe 3 august, pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge până la 35 grade Celsius, iar izolat valorile termice vor urca până la +36 grade.

În acest sens, autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, în special în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să limiteze efortul fizic desfășurat în aer liber.