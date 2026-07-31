Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis Cod galben de caniculă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea va fi valabilă în perioada 1 - 3 august.

Andreea Hioară
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Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Medu, începând de mâine, până pe 3 august, pe arii extinse, temperatura maximă a aerului va atinge până la 35 grade Celsius, iar izolat valorile termice vor urca până la +36 grade.

În acest sens, autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare, în special în orele de vârf, să consume suficiente lichide și să limiteze efortul fizic desfășurat în aer liber.

Avertizare meteo
Avertizare meteo/ Facebook/ AMM
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