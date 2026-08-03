Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis Cod galben de caniculă pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, valabil marți, 4 august. Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la 35 de grade Celsius pe arii extinse, iar izolat valorile vor ajunge la 36 de grade.

Potrivit AMMM, avertizarea este valabilă pe parcursul zilei de 4 august și vizează întreg teritoriul țării.

În intervalul menționat, temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la +35, iar izolat termometrele vor indica până la +36 grade Celsius.

Avertizare meteo/ Facebook/ AMM

Recomandări pentru perioada de caniculă

În contextul temperaturilor ridicate, specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare, în special între orele 11:00 și 18:00. De asemenea, este indicat consumul regulat de apă, purtarea hainelor lejere și deschise la culoare, precum și limitarea activităților fizice intense în aer liber.

O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice, deoarece acestea sunt cele mai vulnerabile la efectele caniculei.