Meteorologii au emis Cod Galben de caniculă pentru o mare parte a Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă pentru 11 august, când temperaturile maxime vor urca până la 35 de grade Celsius în regiunile vizate. Populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare și să respecte măsurile de protecție împotriva căldurii excesive.
Potrivit meteorologilor, în zonele marcate pe harta oficială, temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între +33 și +35 de grade Celsius.
Specialiștii atenționează că temperaturile ridicate pot crea disconfort termic accentuat și pot afecta sănătatea, în special în cazul copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de afecțiuni cronice.
Evitați expunerea prelungită la soare
Autoritățile recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere, de culori deschise, și să limiteze efortul fizic desfășurat în aer liber.