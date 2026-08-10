Cod Galben de caniculă: vom avea temperaturi de până la 35 de grade în Republica Moldova - FOTO

Meteorologii au emis Cod Galben de caniculă pentru o mare parte a Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă pentru 11 august, când temperaturile maxime vor urca până la 35 de grade Celsius în regiunile vizate. Populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare și să respecte măsurile de protecție împotriva căldurii excesive.