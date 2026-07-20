Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe regiuni ale țării. Avertizarea este valabilă astăzi, 20 iulie, între orele 15:00 și 21 iulie, ora 01:00, și vizează centrul, estul și sudul Republicii Moldova, dar și unele raioane din nord.

Potrivit avertizării, pe arii extinse sunt prognozate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Izolat, cantitățile de precipitații pot ajunge la 15–45 l/m², fiind posibile căderi de grindină și intensificări ale vântului în rafale de până la 15–20 m/s.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informațiile meteorologice actualizate și să evite deplasările sau activitățile în aer liber în timpul fenomenelor meteo periculoase.

Avertizare meteo/ Facebooj

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis ieri Cod galben de instabilitate atmosferică pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost valabilă din 19 iulie, ora 16:00, până în dimineața zilei de 20 iulie, ora 02:00.

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Astfel, în urma ploilor torențiale și a rafalelor puternice de vânt, mai mulți arbori au fost doborâți, iar unele locuințe și subsoluri au fost inundate. Salvatorii au intervenit în mai multe localități din țară pentru înlăturarea consecințelor.

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