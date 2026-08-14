Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare Cod Galben de pericol de incendiu, valabilă în perioada 15–21 august 2026, pentru întreg teritoriul Republicii Moldova.

Potrivit meteorologilor, în contextul deficitului de precipitații și al temperaturilor ridicate, se menține un pericol excepțional de izbucnire și propagare a incendiilor de vegetație.

Condițiile meteo favorizează uscarea vegetației, iar orice sursă de foc poate provoca incendii care se extind rapid.

Avertizare meteo/ meteo.md

Populația - îndemnată să manifeste maximă responsabilitate

Autoritățile îndeamnă cetățenii să evite orice acțiune care ar putea provoca incendii de vegetație, precum aprinderea focului în aer liber, arderea resturilor vegetale sau aruncarea țigărilor aprinse.