Republica Moldova va fi afectată de o răcire accentuată a vremii. Meteorologii au emis o avertizare de cod galben, valabil în perioada 13 noiembrie, ora 18:00 - 14 noiembrie, ora 10:00.

Potrivit Autoritatății de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în intervalul menționat, temperatura aerului va scădea cu 10 grade și mai mult, ceea ce va aduce o schimbare semnificativă a condițiilor meteorologice pe întreg teritoriul țării.

Avertizarea vizează toate regiunile Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău.

Avertizare meteo/ SHS

Îndemn către cetățeni

Cetățenii sunt îndemnați să țină cont de schimbările bruște ale vremii, să se îmbrace corespunzător și să acorde o atenție sporită persoanelor vulnerabile, în special copiilor și vârstnicilor.

Răcirea accentuată a vremii impune prudență, mai ales în orele de seară și dimineață, când temperaturile vor fi în scădere.

Cod galben de vânt puternic

Ieri, meteorologii au emis cod galben de vânt puternic în toată țara. Avertizarea va fi valabilă astăzi și mâine.