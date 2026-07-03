Meteorologii au emis cod galben de intensificări ale vântului, valabil pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, în intervalul 3 iulie, ora 18:00 – 4 iulie, ora 18:00.

Potrivit meteorologilor, în această perioadă se vor înregistra intensificări ale vântului din nord-est, cu rafale de până la 15–20 m/s, pe arii extinse din țară.

Recomandările autorităților

În acest context, populația este îndemnată să manifeste prudență, să evite deplasarea în apropierea arborilor bătrâni și parcarea autovehiculelor sub aceștia, pentru a preveni eventuale incidente.