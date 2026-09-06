Meteorologii au emis Cod Galben de intensificări ale vântului pentru astăzi. Avertizarea este valabilă între orele 11:00 și 18:00, iar în unele regiuni rafalele vor ajunge până la 18 de metri pe secundă.

Potrivit Autoritatății de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în intervalul menționat, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului nord vestic, cu rafale de 15–18 m/s.

Avertizarea Cod Galben vizează aproape întreg teritoriul Republicii Moldova. Fenomenele vor fi resimțite în mai multe localități, iar vântul puternic poate crea probleme în special în zonele deschise și în apropierea copacilor sau a construcțiilor.