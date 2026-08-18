Meteorologii au emis Cod Galben de intensificări ale vântului pentru astăzi. Avertizarea este valabilă între orele 11:00 și 21:00, iar în unele regiuni rafalele vor ajunge până la 20 de metri pe secundă.

Potrivit Autoritatății de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în intervalul menționat, pe arii extinse se prevăd intensificări ale vântului, cu rafale de 15–20 m/s, ceea ce înseamnă până la aproximativ 72 de kilometri pe oră.

Avertizarea Cod Galben vizează întreg teritoriul Republicii Moldova. Fenomenele vor fi resimțite în mai multe localități, iar vântul puternic poate crea probleme în special în zonele deschise și în apropierea copacilor sau a construcțiilor.

Avertizare meteo/ Facebook

Deplasări în siguranță

În aceste condiții, oamenii sunt îndemnați să fie atenți în timpul deplasărilor și să evite, pe cât posibil, locurile unde există riscul ca obiecte sau crengi să fie desprinse de rafalele puternice. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, în special pe porțiunile de drum expuse vântului.

Vreme instabilă în nordul și centrul țării

Meteorologii a anunțat pentru 18 august ploi însoțite de descărcări electrice în nordul și centrul țării. Chiar dacă vremea va fi instabilă pe alocuri, temperaturile se mențin ridicate.

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