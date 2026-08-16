Duminică însorită în Republica Moldova: termometrele vor urca până la 32 de grade în sud. Cum va fi vremea în celelalte regiuni ale țării

Meteorologii prognozează pentru astăzi o zi caldă în toată țara. Cel mai cald va fi în sud, cu maxime de 32 de grade. În centru, temperaturile vor ajunge la 30 de grade, iar în nord se vor înregistra 27 de grade. La Chișinău, termometrele vor urca până la 31 de grade.