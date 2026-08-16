Meteorologii prognozează pentru astăzi o zi caldă în toată țara. Cel mai cald va fi în sud, cu maxime de 32 de grade. În centru, temperaturile vor ajunge la 30 de grade, iar în nord se vor înregistra 27 de grade. La Chișinău, termometrele vor urca până la 31 de grade.
În cursul nopții, în nord se așteaptă 10 grade, ziua termometrele vor indica 27 de grade.
În centru, noaptea se prognozează 12 grade, iar maxima zilei va fi de 30 de grade.
În sud, noaptea se așteaptă 15 grade, ziua termometrele vor indica 32 de grade.
În capitală, minima va fi de 13 grade, ziua se așteaptă 31 de grade.
În următoarele zile vremea va fi caldă.